Семь пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе, по данным на утро 3 ноября, скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.

- У мужчины 1942 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1956 года рождения из Новокузнецка умерла от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1941 года рождения из Беловского района умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, атеросклероза. Мужчина 1948 года рождения из Новокузнецка умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1937 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.Мужчина 1946 года рождения из Белова умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.У женщины 1951 года рождения из Тяжинского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Таким образом, общее число умерших на данный момент достигло 248 человек.

Также стало известно, что заболели 195 человек, общее число зараженных с начала пандемии достигло 16 018 человек.

Кроме того, 301 пациент выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 11 296 человек.

Сейчас медицинскую помощь получают 4474 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5760 человек.