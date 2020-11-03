Стали известны территории Кузбасса с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны территории, где за сутки выявлены новые заболевшие и умершие от коронавируса. Сводку на 3 ноября опубликовал Кузбасский центр ситуационного мониторинга.

Согласно данным, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 40, Кемерово - 39, Междуреченск - 19, Ленинск-Кузнецкий - 14, Осинники - 12, Анжеро-Судженск - девять, Белово, Киселевск и Прокопьевск - по восемь, Мыски, Промышленновский муниципальный округ и Беловский район - по шесть, Калтан - пять, Полысаево и Таштагольский район - по три, Топкинский муниципальный округ и Яшкинский район - по два, еще по одному - Краснобродский, Гурьевский муниципальный округ, Ижморский, Прокопьевский и Новокузнецкий районы.

Всего с начала распространения заболевания заразились 16 018 человек, выздоровели 11 296 человек, в том числе 301 за прошедшие сутки. Умерло семь пациентов, общее число скончавшихся составляет 248 человек.

Медицинскую помощь получают 4474 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5760 человек.