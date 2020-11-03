Число заболевших коронавирусом в превысило 16 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе число заболевших коронавирусом превысило 16 тысяч человек. О последних 195 случаях стало известно за минувшие сутки.

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 3 ноября. С начала весны общее число заболевших достигло 16 018 человек.

Правда, и большое количество пациентов выписалось 0 сразу 301 человек. Таким образом, побороть инфекцию смогли уже 11 296 жителей региона.

Растет и печальная статистика. Так, на утро 3 ноября скончались еще семь человек, общее число летальных случаев достигло 248.

- Сейчас медицинскую помощь получают 4474 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5760 человек, - сообщили в оперативном штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса в Кузбассе изменят закон о здравоохранении

Из-за коронавируса в Кузбассе изменится закон о здравоохранении. Этот вопрос обсудили на 12-м заседании Законодательного собрания региона в среду, 28 октября. (подробности)