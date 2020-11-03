У мэра Междуреченска обнаружили коронавирус. ФОТО: страница Владимира Чернова в соцсетях

Мэр Междуреченска заразился коронавирусом. Об этом Владимир Чернов сам сообщил в социальных сетях.

Глава города Междуреченска сообщил о том, что переходит на дистанционный режим работы. Причина такого перехода - болезнь.

«Переношу вирус пока без осложнений! С врачом проконсультировался по телефону! Знаю, насколько нелегко сейчас нашим медикам, поэтому о своем самочувствии буду сообщать тоже по телефону и следовать всем рекомендациям», - написал на своей странице Владимир Чернов.

Также глава Междуреченска рассказал, что готовится к удаленке: устанавливает Zoom и пьет чай с лимоном.

- Самое главное пожелание всем междуреченцам - здоровья! - подвел итог Владимир Чернов.