Медики: Коронавирус тяжелее переносят эмоционально нестабильные больные

Врач анестезиолог-реаниматолог КГДКБ № 1 Павел Большанин, который поработал в «красной зоне», рассказал о самых тяжелых аспектах коронавирусной инфекции.

- Так как я пациентов видел, бывало, от начала болезни и заканчивая более тяжелыми этапами, то могу сказать, что все начинается с того момента, когда человек узнает о диагнозе. Он становится эмоционально нестабильным, начинает немного рушить свое здоровье - только за счет психосоматики. Затем, когда пациент оказывается в ковидарии либо в инфекционном стационаре, он тяжело переносит, конечно, одышку.

Медик добавил, что этот момент, с которым люди в своей жизни раньше не сталкивались, им дается с трудом. Температура же 38-39 градусов - может держаться долго, и пациента изматывает этот длительный фебрилитет.

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