В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Согласно постановлению регионального правительства, которое было опубликовано 3 ноября, в Кузбассе установлена новая величина прожиточного минимума на третий квартал 2020 года.
«Установить по представлению министерства труда и занятости населения Кузбасса и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу за третий квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10 780 рублей», - говорится в постановлении.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 11 407 рублям, для пенсионеров - 8639 рублей, для детей - 11 348 рублей.
Отметим также, что в первом квартале величина прожиточного минимума равнялась 10 073 рублям, а во втором - 10 727. Таким образом, в третьем квартале она выросла для всех групп населения.
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В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума
В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума на душу населения. По итогам второго квартала он составил 10 727 рублей. (подробности)