9 миллиардов рублей выделено Кузбассу на борьбу с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кузбассу на борьбу с коронавирусом выделено 9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это один из самых больших траншей среди регионов.

Область вошла в число пяти регионов, кто получил на борьбу с кризисом, спровоцированным коронавирусом, больше всего средств. Всего им перечислен 41 процент от общей суммы дополнительной поддержки.

Российские регионы уже получили 200 миллиардов рублей, из них почти 83 миллиарда пришлось на Татарстан (13,6 миллиарда рублей), Краснодарский край (11,7 миллиарда), Свердловскую область (9,9 миллиарда), Башкортостан (9,7 миллиарда) и Кузбасс (9 миллиардов) и еще пять регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на документы Минфина РФ.

Меньше всего денег получили Ингушетия (27 миллионов рублей), Алтай (154 миллиона), Тыва (195 миллионов), Ненецкий автономный округ (216 миллионов) и Калмыкия (236 миллионов).

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