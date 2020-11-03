В Кузбасс вернется штормовой ветер до 20 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбасс в среду, 4 ноября, вернется штормовой ветер, который будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Он принесет с собой похолодание и мокрый снег.

В ночь на среду синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют -2… -7 градусов, в отдельных районах ожидается до -12. Днем воздух прогреется до 0… -5 градусов.

Будет дуть западный ветер, ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, а днем 6-11 метров с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, а местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет скользко.

В Кемерове в ночь на 4 ноября столбики термометров покажут -2… -4 градуса, днем будет -1… -3. Западный ветер ночью будет слабым - 4-6 метров в секунду, днем усилится до 6-11. Местами будет дуть с порывами до 16 метров. Облачная с прояснениями погода будет чередоваться с осадками в виде мокрого снега.