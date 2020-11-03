Ревнивый кузбассовец сжег машину соперника Фото: Екатерина РОМАНОВА

Житель Ленинска-Кузнецкого и его супруга решили прекратить отношения, и бракоразводный процесс уже шел вовсю, когда мужчина узнал, что бывшая возлюбленная вступила в новые отношения.

Пережить то, что бывшая супруга счастлива без него прямо сейчас, мужчина не смог. И тогда он решил отомстить сопернику. Житель Ленинска-Кузнецкого отправился к его дому и поджег автомобиль, принадлежащий новому возлюбленному бывшей супруги.

Очевидцы, увидев горящую машину, вызвали пожарных. Те потушили огонь. В результате пожара оказались повреждены колеса и выгорела задняя часть машины. После ликвидации огня специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог.

Следователи сумели установить личность злоумышленника и причины его поступка. Теперь, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, ему грозит до пяти лет лишения свободы.