Минздрав Кузбасса: Станут ли лекарства доступней в пандемию коронавируса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В минздраве Кузбасса рассказали, станут ли доступней лекарства в период пандемии коронавируса. В ведомстве обратили внимание на последние изменения в законодательстве.

По сообщению специалистов, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации».

Документ должен гарантировать стабильность лекарственного обеспечения населения. В частности, за счет нового порядка перерегистрации цен удастся избежать приостановки производства и поставок лекарств из перечня ЖНВЛП из-за нерентабельности производства и не допустить их дефицита.

- При этом соответствующие надзорные органы будут следить, чтобы в случае снижения цены на препарат за рубежом он также подешевел и в России, - добавили в региональном минздраве.