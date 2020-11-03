Проживший три дня в доме с телом жены кузбассовец сознался в преступлении Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Беловчанин, три дня проведший в доме с телом умершей от побоев супруги, признал вину.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что один из жителей города Белово избил свою жену так, что впоследствии она скончалась. Мужчина никому не стал сообщать о случившемся. Тревогу забила мать женщины, обеспокоенная тем, что в течение нескольких дней дочь не выходит на связь. Женщина пришла в дом дочери и там обнаружила ее тело.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили, что действительно 44-летний житель Белова избил жену, от полученных травм она скончалась. Мужчина свою вину признал. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальный срок наказания составляет 15 лет.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.

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