Экосистема цифровых сервисов Россельхозбанка вышла в финал международного конкурса Crop Science Forum & Awards 2020

Экосистема Россельхозбанка «Своё.Фермерство» для малых и средних крестьянских хозяйств вошла в шорт-лист финалистов международного конкурса Crop Science Forum & Awards 2020 в номинации «Лучшая инновация в технологиях цифрового фарминга» (Best Innovation in Digital Farming Technology).

На победу в конкурсе, который является преемником главного ежегодного события в индустрии посевных культур - Agrow Awards, номинирована российская экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком. Уже более десяти лет Agrow отмечает лучшие в своем классе решения и технологические инициативы в области защиты посевных культур на своем ежегодном событии. В этом году на конкурс было подано более 100 заявок в 12 номинациях. Каждая заявка оценивалась 10 экспертами. Россельхозбанк является единственным финалистом из России.

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