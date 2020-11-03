За сообщение о минировании вокзала житель Кузбасса попал под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе осужден мужчина за сообщение о минировании автовокзала. В момент звонка правоохранителям мужчина был пьян.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале этого года в 21.05 от 52-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого поступил звонок в полицию о минировании местного автовокзала. При этом мужчина понимал, что сообщает заведомо ложную информацию.

После звонка были подняты по тревоге все оперативные службы города, затрачены средства для проверки данной информации и предотвращения террористического акта. В результате сообщение о минировании не подтвердилось.

-Для проверки были отвлечены силы и средства служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, причинен ущерб Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция скорой медицинской помощи» и МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий», - сообщили в прокуратуре.

Против лжетеррориста было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все материалы, признал мужчину виновным и приговорил к трем годам условного наказания с испытательным сроков в два с половиной года. Кроме того, ему придется возместить причиненный ущерб.