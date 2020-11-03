Из-за коронавируса кемеровчан лишили возможности заниматься киберспортом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Киберспортивный клуб Whykick в Кемерове временно закрыт из-за нарушения санитарно-противоэпидемических требований.

Как оказалось, во время проверки, которая проходила 8 сентября, были выявлены многочисленные нарушения. Так, сотрудники клуба не были обеспечены ни масками, ни респираторами, да и журнала выдачи масок не оказалось. В санузле был дозатор для жидкого мыла, но не было дозатора для обработки рук кожным антисептиком. Также в клубе не было прибора для измерения температуры бесконтактным способом.

Выявили нарушения и в уборке помещений: на дезинфицирующее средство «Анолит АНК супер» не было инструкции. Впрочем, уже после проверки все нарушения были устранены. Вынося решение суд учел это, а так же тот факт, кто юрлицо впервые привлекалось к ответственности, а его представители признали вину.

Суд признал ООО «Папирус» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности принадлежащего ему помещения киберспортивного клуба «WHYKICK» сроком на 30 суток с зачетом в срок административного приостановления деятельности срок временного запрета деятельности, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Кемерово.