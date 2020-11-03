Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе за сутки. Сейсмостанции зафиксировали толчки во вторник, 3 ноября.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 14.35 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в координатах: 54.22 широты и 86.14 долготы. Это недалеко от поселка Старобачаты в Беловском районе. Магнитуда составила 2,6.
Что касается характеристики подземных толчков, то они имеют техногенную природу.
Эпицентр подземных толков находился в Беловском районе. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН
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