Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе за сутки. Сейсмостанции зафиксировали толчки во вторник, 3 ноября.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 14.35 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в координатах: 54.22 широты и 86.14 долготы. Это недалеко от поселка Старобачаты в Беловском районе. Магнитуда составила 2,6.

Что касается характеристики подземных толчков, то они имеют техногенную природу.

Эпицентр подземных толков находился в Беловском районе. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

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