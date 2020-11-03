Минздрав Кузбасса сообщил, как решается проблема с гигантскими очередями в больницах

Минздрав Кузбасса сообщил, как решается проблемы с очередями в поликлиниках Фото: Олег ЗОЛОТО

В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, как решается проблема с очередями пациентов в поликлиниках. Сложившейся сегодня ситуацией жители области недовольны все больше.

Одна из жительниц региона в комментариях к посту губернатора в социальных сетях выразила недовольство тем, что пришлось посетить медучреждение с высокой температурой и провести несколько часов в ожидании приема.

Ситуацию прокомментировали представители Минздрава области.

«Делаем все возможное для устранения данной проблемы, в том числе, распределяем маршрутизацию потоков. Также в больницах региона увеличат количество аппаратов компьютерной томографии, которые подключены к автоматизированной программе читки снимков. Компьютер сразу отправляет снимок в процессорный центр в Москву, а через 3-5 минут он возвращается с расшифровкой. Это значительно ускоряет процесс постановки диагноза и снимает нагрузку с врачей».

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