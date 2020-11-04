Губернатор Кузбасса поручил создать специальный центр по сбору жалоб и обращений. Фото: Пресс-служба АПК
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился создать специальный центр по сбору жалоб и предложений от жителей региона. Распоряжение об этом опубликовано в электронном бюллетене во вторник, 3 ноября.
Согласно документу, будет создан Центр управления регионом (ЦУР), который будет курировать Сергей Цивилев. Также в состав новой структуры войдут руководители и сотрудники профильных ведомств – ЖКХ, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, промышленности, строительства, природы и экологии, труда и занятости и др.
ЦУР Кузбасса будет отслеживать, принимать и обрабатывать все жалобы и обращения населения, поступающие в исполнительные органы государственной власти, местные администрации и подведомственные им учреждения.
На обращения будут даваться ответы. Кроме того, на их основе эксперты составят рейтинги региональных проблем в целом.
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