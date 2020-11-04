В Кузбассе родились телята с отредактированной ДНК. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе впервые родились телята с отредактированной ДНК. У такой генетической модификации, на которую решились местные специалисты, нет мировых аналогов.

Телята, чей генный кд был изменен, появились на свет устойчивыми к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. Эта хроническая неизлечимая инфекционная болезнь поражает кроветворную систему животного и приводит к появлению новообразований. Мясо зараженных кров нельзя употреблять в пищу, а доступным способом борьбы с лейкозом было уничтожение всего зараженного поголовья.

-Разработка кузбасских ученых не имеет аналогов в мире. Эта технология позволит не только вырастить крупный рогатый скот, устойчивый к неизлечимому вирусу лейкоза, но также сэкономить средства регионального бюджета, которые ежегодно направляются фермерам для замены заболевших особей, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для проведения эксперимента были отобраны здоровые коровы черно-пестрой породы массой до полтонны. Животным трансплантировали модифицированные эмбрионы, устойчивые к вирусу лейкоза. В середине сентября родились 19 телят с измененными генами.

От своих сверстников телята отличаются только устойчивостью к вирусу. Пять малышей отобрали для селекции, чтобы укрепить этот признак у будущих поколений.