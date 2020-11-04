МЧС Кузбасса просит по возможности не выходить на улицу. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В МЧС Кузбасса просят жителей по возможности не выходить на улицу. На регион надвигается непогода, которую лучше переждать в помещении.

Как сообщили в ведомстве, в среду, 4 ноября, на территории региона ожидается усиление ветра, местами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим специалисты рекомендуют переждать его в капитальном строении, а находясь дома, закрыть при этом окна.

-На улице не стоит пережидать непогоду вблизи недостроенных зданий, под деревьями, а также, по возможности, не паркуйте автомобили вблизи них, - добавили в МЧС. - Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту, может привести к пожару.

Спасатели рекомендуют при возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать об этом по телефонам 101 или 112.

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