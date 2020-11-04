18 пожарных тушили пожар в торговом комплексе в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

Минувшей ночью в Кемерове горел торговый комплекс. Чтобы справиться с огнем, потребовалась слаженная работа 18 пожарных.

О том, что в торговом комплексе на улице Тухачевского начался пожар, очевидцы сообщили в 02.25. на место тут же отправились 18 пожарных и пять единиц техники. Справиться с огнем удалось лишь к 02.43. Как оказалось, пожар начался в помещении склада технического отдела торгового комплекса.

- В результате пожара в помещении склада обгорели пять погонных метров электрокабеля. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительные причины пожара в настоящее время устанавливают специалисты.