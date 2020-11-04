Четыре кузбассовца с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число смертей среди пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус.

Так, на утро 4 ноября еще четыре кузбассовца, у которых ранее оказались положительными тесты на коронавирус, умерли. Теперь общее число случаев летального исхода достигло 252.

У мужчины 1962 года рождения Белова развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения.

У женщины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа.

У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1934 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 198 кузбассовцев. Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии составляет 16 216. При этом 11 580 человек уже выздоровели и выписаны из больниц – о последний 284 случаях стало известно утром 4 ноября.

Еще 4384 человек получают помощь в медицинских стационарах. Кроме того, 5610 человек находятся под медицинским наблюдением.