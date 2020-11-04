Еще 198 кузбассовцев заболели коронавирусом на 4 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 16 666 человек. 4 ноября стало известно об еще 198 новых случаях заражения.

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердился еще у 198 жителей Кузбасса. Теперь число заболевших достигло 16 216 человек. Однако есть и хорошие новости: на утро 4 ноября стало больше и выздоровевших от коронавируса. 284 человек прошли лечение, и теперь их тесты на коронавирус отрицательные. Общее число выздоровевших – 11 580.

Выросла и печальная статистика: еще четыре кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 252.

В инфекционных больницах Кузбасса 4384 больных коронавирусом. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 5610 человек.

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