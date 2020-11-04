Кемерово вновь лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе назвали города, в которых за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом.

Как оказалось, больше всего новых заболевших на утро 4 ноября в Кемерове. Здесь диагноз подтвердился сразу у 49 горожан. Общее число заболевших – 3212.

В Новокузнецке за сутки выявили 38 новых случаев заболевания. Общее число заболевших – 3408.

Еще у 23 жителей Междуреченска тесты на коронавирус оказались положительными. Общее число заболевших – 1783.

В Киселевске и Ленинске-Кузнецком по 23 новых случая заболевания.

В Прокопьевске коронавирус подтвердился у 12 человек, в Таштагольском районе – у 11, в Белове – у 10, в Полысаеве – у девяти.

По шесть новых заболевших в Анжеро-Судженске и Мариинском муниципальном районе. Еще пять человек заболели в Тисульском районе.

По одному новому заболевшему в Беловском муниципальном районе, а также Прокопьевском и Яйском муниципальных округах.

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