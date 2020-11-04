Два студента из Прокопьевска оказались угонщиками. ФОТО: прес-сслужба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Два приятеля из Прокопьевска угнали автомобиль. Планы на машину у них были грандиозными, но осуществиться им не было суждено.

50-летний житель Прокопьевска обратился в полицию со своей бедой: ночью с парковки пропал его автомобиль «Волга». Сотрудники полиции вскоре установили личности злоумышленников – ими оказались двое учащихся местного техникума. При этом один из них ранее уже был судим за имущественные преступления.

- Чужой автомобиль они похитили, чтобы в дальнейшем продать его на запчасти или сдать на металлолом. Украденную машину подельники спрятали в частном секторе Зенковского района города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенный автомобиль сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о краже. Теперь они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.