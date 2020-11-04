Кузбасский врач после «красной зоны» изменила отношение к коронавирусу. ФОТО: кадр видео опершатаба.

Заместитель главврача по медицинской части КГДКБ №1 Екатерина Бурмистрова рассказала, что после работы в ковидном госпитале изменила свое отношение к коронавирусу.

- Весной, когда пандемия коронавируса только начиналась, я, как и многие граждане, относилась к этой инфекции не так серьезно, немного скептически. Думала, что она протекает так же, как грипп, - призналась Екатерина Бурмистрова. - Но когда я столкнулась с этой инфекцией сама лично, то была поражена масштабами заболеваемости.

Екатерина Бурмистрова отметила, что коронавирус – коварная инфекция, которая в продромальном (между инкубационном периоде и болезнью) периоде протекает бессимптомно, и многие пациенты даже не подозревают, что уже заболевают.

В «красной зоне» врач обратила внимание на то, что многие пациенты, даже находясь в достаточно тяжелом состоянии, не хотят выполнять рекомендации врачей. Так, для того, чтобы улучшить сатурацию – насыщение крови кислородом – при пневмонии нужно лежать на животе.

- Но многие пациенты не хотят это выполнять. Говорят: «Мне не удобно, я так не хочу». И очень много времени уделяется на то, чтобы донести всю важность выполнения рекомендации врача, резюмировала Екатерина Бурмистрова.