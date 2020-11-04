Кузбассовцы исполнили песню «Широка страна моя родная» на шести языках. ФОТО: кадр видео Центра народного творчества Кузбасса

На шести языках спели кузбассовцы знаменитую советскую песню «Широка страна моя родная». Для исполнения в виртуальном пространстве объединились коллективы из разных районов Кузбасса.

Народные коллективы Кузбасса присоединились к Всероссийской акции «Народная перекличка». Песня звучала сразу на нескольких языках. При этом исполнители находились в разных районах Кузбасса, а объединились они в виртуальном пространстве. Таким необычным образом исполнители поздравили жителей Кузбасса и страны с Днем народного единства и продемонстрировали, насколько многогранным и многонациональным является народ региона в частности и страны в целом.

В вокальной «перекличке» приняли участие ансамбль казачьей песни «Росстань» Центра народного творчества Кузбасса, немецкий вокально-хореографический ансамбль «Прелюдиум» из Кемерова, татарский фольклорный ансамбль «Лэйсэн» из Прокопьевска, чувашский фольклорный ансамбль «Цвет черемухи» Топкинского муниципального округа, исполнительница шорского эпоса Ольга Таннагашева (Чылтыс) из Мысков, солистка телеутского ансамбля «Солоны» Наталья Чебелькова из Беловского муниципального округа.