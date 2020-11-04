Сильный шторм надвигается на Кузбасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупреждают кузбассовцев о надвигающемся штормовом ветре и непогоде.

В четверг, 5 ноября, в Кузбассе будет ветрено: запандный ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду, а его порывы могут достигать 25-27 метров в секунду.

По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь на 5 ноября ожидается от одного до шести градусов мороза. В Кемерове – от одного до трех градусов ниже нуля. Днем немного потеплеет: синоптики прогнозируют -2…+3 градуса не территории Кузбасса. При этом в Кемерове ожидается 0…+2 градуса.

День будет облачным с прояснениями. Ожидается снег и мокрый снег – местами сильный. Кроме того, синоптики предупреждают о метелях и гололедице, а также сильном ветре.