Сергей Цивилев вылечился от коронавируса. ФОТО: администрация правительства Кузбасса.

Глава региона Сергей Цивилев сообщил о том, что вылечился от коронавируса и снова готов приступать к обычному режиму работы.

О своем выздоровлении Сергей Цивилев сообщил в сети Инстаграм, выложив сториз.

«Тесты на коронавирус отрицательные, снова в строю», - сообщил Сергей Цивилев. также глава региона отметил, что сразу после выздоровления он проел совещание с главными врачами кузбасских больниц и руководством министерства здравоохранения Кузбасса. главными вопросами совещания стали вопросы по обеспечению жителей региона лекарственными препаратами и расширению производства медицинского кислорода.

Напомним, о том, что у Сергея Цивилева подтвердился коронавирус, стало известно 26 октября. Ранее положительными оказались тесты на коронавирус у его супруги, Анны Цивилевой.

Сообщение о выздоровлении в сети Инстаграм. ФОТО: Инстаграм Сергея Цивилева

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