Кемеровчанка топором изрубила окно квартиры. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Кемеровчанка, рубящая стеклопакет в окне квартиры на первом этаже, попала на кадры видео. Само же видео очевидцы разместили в соцсетях.

Как сообщают очевидцы ЧП, женщина пришла к дому №1б на улице Сергея Тюленина с топор в руках, потом подошла к одному из окон и принялась рубить стеклопакет.

- Женщина кричала на всю улицу, что муж ей изменяет. Видимо, в этой квартире и происходила измена, и она хочет наказать обидчиков, - заметили авторы видео.

Подписчики недоумевают: чего пыталась добиться женщина? Одни предположили, что она хотела воссоединиться с супругом, но ее не пускали. Другие – что горожанка жаждала мести. А один из комментаторов отметил, что во всем, видимо, оказались виноваты окна…

Получить оперативный комментарий от сотрудников правоохранительных органов с подробностями об инциденте не удалось.