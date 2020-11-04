Самолеты с лекарствами прилетят в Кузбасс 5 и 6 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже в ближайшие дни в Кузбасс прибудут самолеты с препаратами, которые позволят бороться с коронавирусом.

О скором прибытии самолетов с лекарствами сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, подводя итоги совещания в режиме ВКС Сергея Цивилева с главными врачами кузбасских больниц и регионального министерства здравоохранения. По

- Уже 5 ноября в Кузбасс прибудет самолет с очередной партией «Коронавира» и «Арбидола», еще один борт с лекарствами ожидается 6 ноября. Кроме того, в течение месяца в Кузбасс поступят 200 тысяч единиц стационарных (инъекционных) антибиотиков, - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в регионе будет создан 3-месячный запас лекарственных препаратов, которых должно хватить в том числе и на новогодние праздники.