Для кузбасских медиков изготовят зимние костюмы санзащиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приближением зимы у кузбасских медиков возникла потребность в зимних вариантах костюмов санзащиты. Кто и сколько таких костюмов изготовит, сообщил Сергей Цивилев.

Во время первого после перенесенного коронавируса совещания Сергей Цивилев сообщил о том, что выездные медицинские бригады Кузбасса получат более 20 тысяч зимних костюмов. Причем производством их займутся на предприятиях региона.

- Важно, что многие изделия, необходимые для нашей системы здравоохранения, можно создавать на предприятиях Кузбасса. Это позволяет избежать сбоев в сроках поставок, гарантирует качество продукции и обеспечивает трудовые коллективы работой в период пандемии, - отметил глава региона.

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