В Кузбассе будут производить сжиженный кислород. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Еще одну точку по производству медицинского кислорода откроют в Мариинске.

Сразу после выздоровления губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание в режиме ВКС с участием главных врачей кузбасских больниц и руководства Министерства здравоохранения региона. Во время совещания Сергей Цивилев отметил, что в скором времени в Мариинске откроется еще одна точка по производству сжиженного кислорода.

- Сейчас все резервы промышленности региона должны быть направлены на помощь системе здравоохранения. Поэтому принято решение открыть дополнительную точку по производству сжиженного кислорода в Мариинске, сообщил Сергей Цивилев.

Также он отметил, что уже в следующем году в Новокузнецке будет запущен современный завод по производству медицинских газов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Цивилев вылечился от коронавируса

Глава региона Сергей Цивилев сообщил о том, что вылечился от коронавируса и снова готов приступать к обычному режиму работы (подробности)

«Коронавирус - реальность»: Сергей Цивилев сообщил о своей болезни

- Добрый вечер, уважаемые кузбассовцы. Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный анализ на коронавирус, - с такими словами губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к жителям региона. (подробности)