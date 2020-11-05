В Кузбассе будут производить сжиженный кислород. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Еще одну точку по производству медицинского кислорода откроют в Мариинске.
Сразу после выздоровления губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание в режиме ВКС с участием главных врачей кузбасских больниц и руководства Министерства здравоохранения региона. Во время совещания Сергей Цивилев отметил, что в скором времени в Мариинске откроется еще одна точка по производству сжиженного кислорода.
- Сейчас все резервы промышленности региона должны быть направлены на помощь системе здравоохранения. Поэтому принято решение открыть дополнительную точку по производству сжиженного кислорода в Мариинске, сообщил Сергей Цивилев.
Также он отметил, что уже в следующем году в Новокузнецке будет запущен современный завод по производству медицинских газов.
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