Штормовое предупреждение объявлено в Кузбассе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В четверг, 5 ноября, в Кузбассе будет царить непогода. Об усилении ветра до 25-27 метров в секунду при порывах предупреждает МЧС.

Собираясь на улицу 5 ноября, будьте осторожны: МЧС и синоптики предупреждают об опасном ветре и метелях. В четверг западный ветер разовьет скорость до 15-20 метров в секунду, а при порывах будет достигать 25-27. Такой ветер с легкостью может ломать ветки деревьев и сбрасывать с балконов плохо закрепленные предметы. Поэтому обязательно примите меры предосторожности: на улице избегайте высоких деревьев, недостроенных зданий. Автомобили также лучше парковать в безопасных местах. Если есть возможность, не выходите из дома.

Постарайтесь не открывать окна в квартире, а если есть балкон, как следует закрепите предметы, находящиеся на нем. Жителям частных домов также следует быть предельно внимательными при растопке печей и не перегружать проводку.

Синоптики прогнозируют в четверг снег и мокрый снег, гололедицу на дорогах, метели. Воздух прогреется до -2…+3 градусов.