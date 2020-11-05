Замгубернатора Кузбасса снял на видео горящий отвал под Новокузнецком. ФОТО: Инстаграм Андрея Панова

Заместитель губернатора Андрей Панов осмотрел отвал рядом с поселком Апанас, что под Новокузнецком. Именно здесь сейчас идут работы по тушению эндогенного пожара.

- Отвал состоит из нескольких блоков. Обошел их сегодня все. Открытого огня нигде нет, - написал Андрей Панов на своей странице в Инстаграме. - Местами из трещин в земле из-за разницы температур идет пар.

Замгубернатора снял на видео места, где выходят продукты горения и испарения и отметил, что из немного – не более 0,001 процента, однако из-за задымления масштаб техногенного пожара кажется намного больше. Подрядная организация выполняет сейчас первый этап работ по тушению пятого блока отвала, который стал особенно активно гореть в начале года.

Замгубернатора пообщался с подрядчиками и администрацией района. ФОТО: Инстаграм Андрея Панова

- Администрацией района ведется мониторинг газовой обстановки, вблизи отвала превышения ПДК не наблюдается. Опасности для населения нет, ситуация находится на контроле у местных властей и представителей общественности, - добавил Андрей Панов.

Также замгубернатора отметил, что сейчас у отвала фактически нет хозяина: до 2001 года лицензией на добычу угля, в результате отработки которой образовался этот отвал, пользовался разрез «Листвянский». Затем лицензия несколько раз переходила к различным предприятиям, и в итоге ее сдали государству. Работы по тушению ведутся за счет областного бюджета.