Пожар в гаражах разбудил ночью кузбассовцев. ФОТО: Инстаграм, novostinvkz42

Около полуночи в селе Ильинка, что в Новокузнецком районе, произошло ЧП. Здесь загорелись два гаража.

Очевидцы сняли на видео пожар, который произошел в гаражном кооперативе «Янус». Камера зафиксировала, как горят два гаража и прилегающая к ним площадь, а также клубы дыма. Видео с пожаром очевидцы выложили в соцсети.

О пожаре невольные его очевидцы сообщили диспетчеру пожарной охраны в 00.49. На место тут же выдвинулись 10 человек и три единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения горел открытым пламенем мусор возле гаражей на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В одном из гаражей сгорели вещи и прицеп, во втором – вещи и деревянные стеллажи.

Общая площадь пожара составила 17 квадратных метров. Ликвидировать горение удалось к 00.55. Предварительной причиной начала пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.