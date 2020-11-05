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За тяжелую травму на шахте кузбассовец отсудил 665 тысяч рублей

Мужчина получил ее во время осмотра техники
Мария КОЛОСОВА
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За тяжелую травму на шахте кузбассовец отсудил 665 тысяч рублей

За тяжелую травму на шахте кузбассовец отсудил 665 тысяч рублей

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Житель Кузбасса отсудил у шахты, на которой работал, 665 тысяч рублей за тяжелую травму. Мужчина получил ее при осмотре техники.

На предприятии в Новокузнецком районе машинист бульдозера получил наряд на рыхление грунта. В какой-то момент он решил осмотреть технику на предмет ослабления сегментов гусенечного полотна, и левый рукав куртки начало затягивать под гусенечное полотно на звезду бульдозера. Мужчина попытался вытащить руку, однако под гусенечное полотно на звезду бульдозера затянуло уже и правый рукав.

В результате несчастного случая мужчине был причинен тяжелый вред здоровью. С иском о возмещении компенсации морального вреда он обратился в суд. тот, рассмотрев все материалы, постановил взыскать с шахты 665 тысяч рублей.

-Судебные приставы ознакомили руководство шахты с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации. После чего компенсация была выплачена юридическим лицом в полном объеме, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.