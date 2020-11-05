В Кузбассе мужчину силой госпитализировали из-за угрозы окружающим Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе принудительно госпитализировали мужчину, который создавал угрозу для окружающих. Самостоятельно ложиться в больницу он отказывался.

Иск в суд о принудительно госпитализации больного туберкулезом жителя Мариинска подал прокурор города. Сама же болезнь выявилась в ходе расследования против мужчину головного дела. Было выявлено, что подсудимый, страдающий заразной формой туберкулеза, уклоняется от добровольного лечения, подвергая общающихся с ним лиц и окружающих граждан опасности заражения.

-Подсудимый, страдающий заразной формой туберкулеза и состоящий на диспансерном учёте в Мариинском филиале специализированного медицинского учреждения, неоднократно госпитализировался в стационар, но выписывался за нарушение больничного режима в связи с самовольным уходом, нарушая санитарно-эпидемиологический режим, - сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Сам мужчина на суде не отрицал наличия болезни, но просил назначить ему лечение на дому, так как устроился на работу, а также налаживает личную жизнь. При этом начальник Мариинского филиала ГКУЗ «Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» в ходе заседания заявила, что это невозможно.

-Лечение должно проводиться в стационарных условиях продолжительностью от 8 до 12 месяцев, поскольку имеется ряд побочных реакций на препараты, и должно быть наблюдение в условиях стационара, - пояснила медик.

В результате суд удовлетворил требования и постановил принудительно госпитализировать мужчину в стационар.