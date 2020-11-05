Посреди нового моста в Новокузнецке поставили столб

Столб посреди нового моста поставили в Новокузнецке. ФОТО: Алина Крупинина.

Открытие нового моста через реку Абу на проспекте Металлургов в Новокузнецке порадовало горожан. Но потом они обнаружили посреди моста фонарный столб.

Столб расположился посередине пешеходной части моста – неподалеку от кинотеатра «Октябрь». Он делит ее на две почти равные половинки, а самое его расположение делает движение в этой части моста некомфортным. Одна из горожанок прислала нам снимки этого столба.

- У меня маленький ребенок, гуляем мы с коляской. Конечно, в пространство между столбом и ограждением коляска поместилась, но идти было неудобно. А что будет зимой, когда выпадет снег? Расстояние между оградой и столбом станет меньше! Не уверена, что можно будет так же легко пройти там! – возмущена Алина Крупинина, автор снимка.

Столб делит пешеходную часть на две половины. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мы также побывали на мосту и убедились: столб действительно стоит по центру пешеходной зоны. И, хотя движению особо сильно не мешает, выбор места для его размещения несколько удивляет.