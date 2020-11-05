Очередь за лекарствами в Кемерове растянулась по улице. Фото: Регион_42/ vk.com

В Кемерове заметили очередь в аптеку, которая растянулась даже по улице. Фотографиями в среду, 4 ноября, в соцсетях поделились очевидцы.

В очереди в аптеку, находящуюся на улице Сарыгина, очевидцы насчитали несколько десятков человек. Фотография появилась в одном из городских пабликов и сразу вызвала целый шквал обсуждений. «Очередь была, мимо проезжал, удивился», - написал один из пользователей. Несколько других комментаторов тоже отметили, что в последние дни очередей в аптечных сетях не наблюдали.

Напомним, что в среду вылечившийся от коронавируса губернатор Сергей Цивилев провел аппаратное совещание, на котором рассказал о ситуации с лекарствами в регионе. В частности, главой региона поручено создать трехмесячный запас необходимых медикаментов. Его должно хватить, в том числе, на новогодние праздники. Уже 5 ноября в Кузбасс прибудет самолет с очередной партией «Коронавира» и «Арбидола», еще один борт с лекарствами ожидается 6 ноября. Кроме того, в течение месяца в Кузбасс поступят 200 тысяч единиц стационарных (инъекционных) антибиотиков.

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