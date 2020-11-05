Еще пять человек с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе еще пять человек с коронавирусом умерли за минувшие сутки. Об этом утро, 5 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Так, у женщины 1983 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа.

У мужчины 1948 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии.

У женщины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии.

У женщины 1955 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа.

А вот 37-летний мужчина, проживавший в Кемерове, умер непосредственно от коронавируса. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

Таким образом, число умерших на сегодняшний день достигло 257 человек.

Также стало известно, что заболело еще 196 кузбассовцев, общее число зараженных с середины весны составило 16 412. Также выздоровело 242 пациентов, а за все время 11 822.

-Медицинскую помощь получают 4333 больных коронавирусом, - сообщает штаб - Под медицинским наблюдением находится 5271 человек.

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