Замглавы Новокузнецка ушел на удаленку из-за коронавируса. ФОТО: кадр видео "Ново-ТВ"

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что в администрации города много заболевших коронавирусом и контактных. Среди них – глава Центральнго района.

О том, что замглавы Новокузнецка, руководитель Центрального района города Николай Маслов временно работает удаленно, мэр Сергей Кузнецов сообщил в эфире программы «Утро с мэром».

- У нас очень много сотрудников заболели. И очень много контактных. Чиновники тоже люди, сделанные из такого же человеческого материала и тоже подвержены болезням, - сообщил Сергей Кузнецов в эфире передачи «Утро с мэром».