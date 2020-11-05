Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по числу заболевших коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам прошедших суток Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по число новых заболевших коронавирусом. Об этом утром, 5 ноября, рассказали в оперативном штабе.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 53, Кемерово – 44, Белово – 25, Осинники – 15, Ленинск-Кузнецкий – 14, Кемеровский муниципальный округ –девять, Междуреченск и Беловский район – по семь, Анжеро-Судженск и Калтан – по четыре, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий и Тяжинский муниципальные округа, Мариинский район – по два. Еще по одному случаю выявлено в Мысках, Новокузнецком районе, Крапивинском, Прокопьевском и Чебулинском муниципальных округах.

Общее число заболевших в области составило 16 412 человек, выздоровело 11 822 пациента, в том числе, 242 за прошедшие сутки. Также скончались еще пять пациентов, а всего на все время 257 человек.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 4333 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5271 человек.

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