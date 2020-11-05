В 20 территориях Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб сообщил, в каких городах и территориях Кузбасса выявили новые случаи коронавирусной инфекции. Как оказалось, половина всех заболевших живет в двух городах.

Лидером по числу заболевших стал Новокузнецк: здесь диагноз подтвердился у 53 человек, в Новокузнецком районе - у одного. С начала пандемии выявлено 3461 и 191 заболевших соответственно.

В Кемерове коронавирус диагностировали у 44 горожан, еще девять человек заболели в Кемеровском муниципальном округе. Общее число заболевших - 3256 и 215 человек соответственно.

В Белове - 25 новых заболевших, в Беловском районе - семь. Общее число заболевших с начала пандемии - 1007 и 210 человек соответственно.

В Осинниках медики диагностировали коронавирус у 15 горожан, всего - 541 заболевший.

В Лениске-Кузнецком тесты на ковид положительные у 14 человек, еще четверо заболели в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Общее число заболевших достигло 698 и 109 человек соответственно.

В Междуреченске диагноз подтвердился у семерых горожан. С марта уже 1790 междуреченцев заразились коронавирусом.

По четыре человека заболели в Анжеро-Судженске и Калтане. Общее число заболевших - 824 и 150 человек соответственно.

Два человека стали пациентами ковидного госпиталя в Краснобродском. Общее число заболевших достигло 77 человек.

Также по два новых заболевших - в Мариинском районе и Тяжинском городском округе. Здесь с начала пандемии заболели 114 и 110 человек соответственно.

По одному заболевшему - в Мысках и Крапивинском муниципальном округе. В общей сложности здесь заболели по 295 и 59 человек соответственно.

Также по одному заболевшему коронавирусом - в Прокопьевске и Прокопьевском муниципальном округе. С начала пандемии здесь диагноз подтвердился у 295 и 44 человек соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев вылечился от коронавируса

Глава региона Сергей Цивилев сообщил о том, что вылечился от коронавируса и снова готов приступать к обычному режиму работы. (подробности)

Самолеты с лекарствами прилетят в Кузбасс 5 и 6 ноября

Уже в ближайшие дни в Кузбасс прибудут самолеты с препаратами, которые позволят бороться с коронавирусом. (подробности)

Минздрав Кузбасса сообщил, как решается проблема с гигантскими очередями в больницах

В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, как решается проблема с очередями пациентов в поликлиниках. Сложившейся сегодня ситуацией жители области недовольны все больше. (подробности)