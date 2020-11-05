180-килограммовую пациентку госпитализировали в Кемерове с помощью спасателей. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове спасатели помогли госпитализировать 180-килограммовую пациентку. Бригада медиков не смогла справиться в одиночку.

Как оказалось, врачи приехали в одну их квартир в Заводском районе к пожилой женщине, у которой случился инсульт, и поэтому потребовалась срочная госпитализация.

Однако вес пациентки составлял около 180 килограммов, и бригада скорой помощи вместе с родственниками пострадавшей не смогли сами транспортировать больную.

- Спасатели оперативно прибыли на обращение, на мягких носилках спустили пенсионерку с девятого этажа до машины скорой помощи. Кемеровчанку госпитализировали в больницу, - рассказали в администрации города.

Всего с начала года кемеровские спасатели выполнили 3030 заявок, удалось сохранить жизнь 230 жителям областного центра.