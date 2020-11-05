На проспекте Ленина в Кемерове произошла авария Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове, на проспекте Ленина, в четверг, 5 ноября, произошла авария. Об этом в редакцию сообщили очевидцы.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Ленина и Центрального проезда, рядом с кинотеатром «Юбилейный», примерно в 12.00. На кадрах видно, что пострадали как минимум два автомобиля, у обоих повреждена передняя часть. При этом один из автомобилей остался на перекрестке, другой откинуло в сторону остановки общественного транспорта.

Также на кадрах видно, что на разделительной полосе проспекта стоит автомобиль спасательной службы. Скорой помощи на месте происшествия нет, работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются. О погибших и пострадавших пока информации нет.

Возможно, одной из причин аварии стали плохие погодные условия Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Возможно, одной из причин аварии стали плохие погодные условия - Кемерово с утра накрыл густой снегопад.