Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на сельских территориях от 2,7 процента годовых

Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7 процента годовых.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

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