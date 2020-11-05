Кузбассовцам рассказали, почему не всех больных коронавирусом кладут в больницу. Фото: Оперштаб Кузбасса

Врачи рассказали кузбассовцам, почему не всех больных коронавирусом кладут в больницу. По их словам, некоторые формы заболевания можно лечить дома.

Заместитель главного врача по медицинской части КГДКБ № 1 Екатерина Бурмистрова объяснила, в каких случаях требуется госпитализация больных коронавирусом, а в каких можно лечиться на дому.

- Хочу обратиться ко многим пациентам, которые сейчас очень хотят госпитализироваться, и сказать, что ковидарий - это не панацея в процессе всего лечения, - сообщает медик. - Легкие формы коронавирусной инфекции можно лечить дома, амбулаторном. В ковидарий госпитализируются только те пациенты, у кого заболевание коронавирусом протекает тяжело, есть пневмония. В ковидных госпиталях лечатся только те пациенты, у которых есть угроза жизни, какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, которые могут обостриться на фоне коронавирусной инфекции.

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