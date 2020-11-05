Из-за коронавируса автобусы из Кургана не прибудут в Новокузнецк Фото: Екатерина РОМАНОВА

Коронавирус внес коррективы в поставку автобусов в Новокузнецк: машины, которые должны были выбрать для города, не поступят.

О ситуации, сложившейся вокруг поставки новых автобусов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал в прямом эфире передачи «Утро с мэром».

- В Кургане идет массовое заболевание ковидом, завод стоит. Поэтому 100 автобусов, которые мы оттуда должны были выбрать, мы не выбираем, потому что завод действительно встал. Сейчас мы выбираем автобусы из Татарастана - компаний «РариТЭК», «Лотос», - отметил Сергей Кузнецов.

Глава Новокузнецка также подчеркнул, что эти автобусы соответствуют требованиям, которые к ним предъявляет город. Работа по их поставке уже ведется.

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