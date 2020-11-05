Резкое потепление придет в Кузбасс на выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбасс на выходных придет резкое потепление. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 6 ноября, ночью прогнозируется -1…-6 градусов, днем воздух прогреется до -2…+3. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров. Днем он сменит направление на западное и немного стихнет. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления и метели.

В ночь на субботу столбики термометров покажут -4…+1 градус, Днем потеплеет до +1…+6, хотя в отдельных районах будет всего 0…-5 градусов. Юго-западный ветер разовьет скорость 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 14 метров. Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

Воскресенье, 8 ноября, порадует теплом. Ночью синоптики предсказывают -3…+2, в горах -10…-15, а вот днем потреплет до +5…+10 градусов, правда в горах ожидаются минусовые температуры: 0…-5 градусов. Ночью будет наблюдаться юго-западный ветер, который разовьет скорость 3-8 метров в секунду и будет усиливаться до 14 метров. Днем он сменит направление на западное, скорость вырастет до 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров. День пройдет преимущественно без осадков за исключением северных территорий области.

А вот понедельник встретит жителей региона похолоданием. Ночью будет =1…+4 градуса, в горах до -6. Днем ожидается 0…+5. Синоптики прогнозируют снег, метели и гололед.

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