Синоптики рассказали, чем дышали жители Кузбасса в октябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, чем дышали кузбассовцы в октябре. Специалисты провели мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.

Так, больше всего повезло жителям Кемерова. Уровень загрязнения атмосферы здесь оценили как низкий - по всем контролируемым веществам превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) не зарегистрировано.

А вот в Новокузнецке повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода отмечался во всех районах города, кроме Куйбышевского. Его максимальная концентрация составила 4,4 ПДК. Кроме того, в Центральном районе зафиксировано повышение уровней загрязнения воздуха пылью и оксидом углерода. Максимальные концентрации этих примесей составила 4,2 и 1,3 ПДК соответственно.

В Прокопьевске на всей территории города отмечалось загрязнение воздуха пылью – в 2,8 раза выше предельно допустимой концентрации. Также в Центральном районе зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода - 1,1 ПДК.